Manuel Benson doet het uitstekend in Nederland

Manuel Benson vertrok op het einde van de transferperiode in januari op uitleenbasis naar Pec Zwolle. Hij tekende daar een contract tot het einde van het seizoen zonder aankoopoptie. Het jonge dribbelkont van Antwerp is in goede doen in de Eredivisie. Zo slaagde hij erin om drie assists te geven in zijn eerste vijf wedstrijden voor PEC Zwolle.

PEC Zwolle staat momenteel comfortabel in de middenmoot in de Eredivisie namelijk op een 12de plaats.

3 - No player this century registered three Eredivisie assists for @PECZwolle as fast as Benson Manuel, who did it in his fifth game for the club. Assistance. pic.twitter.com/qxLluNcjdz