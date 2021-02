Next big thing van Anderlecht: een internetfenomeen met een verbod op het geven van interviews

Anderlecht heeft in de jeugd met Rayane Bounida een wonderkind rondlopen. Met enkele spectaculaire moves doet hij de supporters al jarenlang watertanden. Volgende week viert hij zijn vijftiende levensjaar, oud genoeg dus om in ons land een eerste profcontract te tekenen.

Op Neerpede schommelt het 14-jarig toptalent tussen U15 en U16, maar ook bij de oudere leeftijdscategorieën durft hij met een verfijnde techniek zijn tegenstander wel eens in de luren te leggen. Want de voetbalkunsten van Rayane Bounida zijn zeker niet mis.

Daarnaast is hij ook een jongen die zich met succes aanpast aan de eisen van de coach. Hij zoekt graag de diepte op en kan ook op verschillende posities uitgespeeld worden. Misschien wel het meest belangrijk: de speler uit het geboortejaar 2006 maakt vrijwel altijd de juiste keuze. Dat doet hij graag met een dribbel, maar hij toont zich niet egoïstisch en laat ook anderen scoren.

Rayane Bounida won in het verleden al verschillende individuele prijzen op grote internationale toernooien. De baltovenaar kan dan ook rekenen op de interesse van vrijwel alle Europese grootmachten. Zo kwamen Barcelona, Manchester United, Chelsea en Dortmund al eens informeren.

Anderlecht heeft dus goud in handen, dat beseft ook (ex-) hoofdscout Urbain Haesaert: “Rayane is een Europese topper die alle nodige kwaliteiten in huis heeft. Hij versnelt het spel met een korte draaibeweging en dribbelt niet om te dribbelen. Dat deed bijvoorbeeld Charly Musonda wel. Hij was ook een heel goede speler, maar die speelde voor zichzelf”, aldus de in 2018 naar Ajax vertrokken hoofdscout.

De jonge aanvallende middenvelder raakte vooral via het internet bekend aan het grote publiek. Ondertussen is Bounida ook een internetfenomeen en heeft hij al een persoonlijk sportcontract met Nike beet. Hij verwent zijn 323.000 volgers op Instagram graag met beelden van zijn trucjes en dribbels. Hierdoor geraakte hij zelfs bevriend met Shane Kluivert, jeugdproduct van FC Barcelona maar vooral de zoon van de voormalige Nederlandse topspits Patrick Kluivert. Beide vierden bijvoorbeeld nieuwjaar samen.

We hebben in het verleden al enkele toptalenten zien bezwijken aan de wereldwijde aandacht, maar de jonge Belg met Marokkaanse roots kan rekenen op een uitstekende entourage. Zo verbieden zijn ouders hem momenteel nog om interviews te geven. Ze proberen via deze manier te vermijden dat hun zoon een showmannetje wordt.

Volgende week wordt Bounida vijftien jaar. Dat is in ons land oud genoeg om een eerste profcontract te tekenen. Anderlecht staat al te popelen met pen en papier, maar zal toch nog even geduld moeten uitoefenen. De ouders van het gegeerde toptalent hebben al aangeven dat school vooralsnog voorrang krijgt en ze hem dus nog niet aan een club willen binden. Ook de entourage gaf al mee dat deze stap te vroeg komt. We zouden toch graag al eens in de toekomst willen kijken om te zien hoe hij op het hoogste niveau zal presteren!