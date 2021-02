Ontsnapt na twee minuten en daarna matchwinnaar tegen Standard: "Het had rood kunnen zijn"

Kemar Lawrence was de opvallendste speler in de Clasico. Na twee minuten stond hij al met geel geboekt, maar daarna scoorde hij gewoon de beslissende treffer.

Maar eerst over die eerste fase. Lawrence ging met twee voeten vooruit door op Carcela. De linksachter kwam eigenlijk goed weg met geel. "Tja, je ziet dat ik een fractie van een seconde te laat kom. Ik probeer me nog in te houden, dat zie je ook op de beelden. Ik zet mijn tweede voet om te stoppen. Gelukkig heb ik geen been opgeheven. Want anders had het rood kunnen zijn."

Maar daarna scoorde hij ook nog zijn eerste in Anderlechtse loondienst. "Ik was er blij mee ja", lachte hij de tanden bloot. "En ik denk dat mijn ploegmaats het ook wel waren", zei hij met een knipoog. "Maar daarna heb ik toch opgeroepen om bij de les te blijven. Ik wou dit niet meer uit handen geven."