Bij Moeskroen zijn ze niet te spreken over de arbitrage: "Een duidelijke overtreding!"

Moeskroen leek zondag een gouden zaak te kunnen doen in het klassement, maar in het absolute slot kon Beerschot alsnog twee keer scoren. Vooral over het tweede doelpunt van Beerschot is nu heel wat discussie.

Bij Moeskroen zijn ze ervan overtuigd dat er een fout was voor de gelijkmaker van Stipe Radic. Na de wedstrijd waren ze dan ook niet te spreken over het doelpunt en gingen ze verhaal halen bij de scheidsrechter. "Ik heb de beelden bekeken en er waren duidelijk fouten op Marko Bakic en Christophe Lepoint," legde Alessandro Ciranni uit. "Het is jammer dat de scheidsrechter niet naar de beelden wilde gaan kijken, zoals ik voorstelde," voegde de aanvoerder van Moeskroen eraan toe. Het is een tegendoelpunt met heel wat gevolgen voor Moeskroen, want in plaats dat het verschil tussen Moeskroen en Waasland-Beveren nu vier punten is, is het verschil slechts twee punten. Met Standard, KV Oostende, Charleroi, Antwerp en Club Brugge wacht er nog een zwaar programma voor Moeskroen.