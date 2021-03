Anderlecht heeft al plannen voor komende zomer: "Een Europese grootheid in het Park"

De Anderlecht-abonnees kregen vandaag al het goede nieuws dat ze hun abonnement gratis kunnen verlengen voor volgend seizoen, maar de fans mogen zich ook verlekkeren op enkele mooie affiches komende zomer.

Zo plant paars-wit een galamatch, als corona het toelaat tenminste. "In de voorbereiding op volgend seizoen nemen we het op tegen een club met naam en faam. Een Europese grootheid in het Park. Een wedstrijd om naar uit te kijken", klinkt het op het digitaal huis van de club.

Bovendien worden de fans ook verwend met enkele Brusselse derby's op de fandag. "De jaarlijkse FanDay wil iedereen met een hart voor voetbal in en rond Brussel verenigen. Het evenement van de dag zijn de wedstrijden tegen twee buren uit de hoofdstad."