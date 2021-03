Deze oude bekenden vatten binnenkort nieuw seizoen aan in China

Vanaf dit jaar kunnen buitenlandse spelers in China maar maximaal drie miljoen euro verdienen per jaar. De afgelopen jaren werden spelers uit Europa weggelokt naar China om er een monsterloon op te strijken, maar dat lijkt nu verleden tijd. Toch spelen er nog een paar oude bekenden. Een overzicht:

Oscar: De inmiddels 29-jarige Braziliaan begint aan zijn vijfde jaar in China bij Shanghai Port. Oscar werd bekend bij Chelsea. Hij speelde in totaal 203 wedstrijden voor de Londense club. In 2017 werd hij weggekocht bij Chelsea voor een bedrag van 60 miljoen euro. Vorig jaar stond hij nog in de top 10 best betaalde voetballers met een salaris van een kleine 25 miljoen euro. Dat lijkt nu fors te gaan dalen.

© photonews

Cédric Bakambu: Bakambu is een Congolese spits die vooral bekend werd in zijn periode bij Villareal. Bij de Spaanse eersteklasser scoorde hij 47 doelpunten in 105 wedstrijden. Met die statistieken wist hij zijn huidige ploeg, BJ Sinobo Guoan, te overtuigen van zijn kunnen. De Chinese ploeg legde 40 miljoen euro neer voor de spits in 2018. In China wist hij intussen 53 keer te scoren in 74 wedstrijden. Hij gaf ook al 20 assists.

Marko Arnautovic: De inmiddels 31-jarige spits speelt sinds de zomer van 2019 bij Shangai Port, de ploeg van Oscar. De Oostenrijker speelde in het verleden voor Twente, Inter Milan, Werder Bremen, Stoke City en West Ham. Bij de Hammers maakte hij 22 doelpunten in 65 wedstrijden. Shangai legde 25 miljoen euro voor hem neer.

Franck Acheampong: In 2013 huurde Anderlecht Acheampong een half jaar van het Thaise Buriram United. Na dat half jaar kochten ze hem over voor 1 miljoen. Tot 2017 bleef hij bij de Brusselaars en speelde hij er 165 wedstrijden. Vooral zijn twee doelpunten in de verlengingen tegen Olympiakos in de Europa League zullen veel Anderlechtfans zich nog herinneren. TJ Teda betaalde in totaal 6,5 miljoen euro voor de Ghanees. Bij Teda scoorde hij al 35 keer in 89 wedstrijden.

Marouane Fellaini: De man die Axel Witsel deze zomer misschien zal moeten depaneren bij de Rode Duivels speelt al twee jaar in China. Bij SD Taishan speelde hij in die tijd 57 wedstrijden. De 33-jarige middenvelder maakte speelde in zijn carrière voor Standard, Everton en Manchester United. Bij de Rode Duivels kon hij al 87 interlands meepikken en 18 keer scoren, waaronder enkele super belangrijke doelpunten. Op het WK in 2018 maakte hij de 2-2 tegen Japan met een kopbal, Fellaini's specialiteit.

Marek Hamsik: Hamsik bleef gedurende 12 jaar lang trouw aan Napoli. Hij speelde er maarliefst 520 wedstrijden en scoorde 121 doelpunten voor de Italiaanse topclub. Dat was een hele tijd een record, maar onze landgenoot Dries Mertens brak dat record en zit nu aan 131 stuks. Twee jaar geleden verliet Hamsik 'zijn' Napoli voor een avontuur bij Dalian Professional. In China speelde hij ondertussen al 45 wedstrijden waarin hij vijf keer wist te scoren.