Jelle Bataille geloofde er zelf niet in: "Ik dacht wel: dat kan hier een seizoen worden zoals de voorbije 2 jaar"

Jelle Bataille geniet van het seizoen met KV Oostende. De kustploeg is de revelatie van het jaar en gaat volop voor een plekje in PO1.

Op de eerste training wist hij niet wat er gebeurde. Dat KVO ondertussen tot dit in staat zou zijn, had niemand verwacht. "Dit had ik nooit gedacht in augustus”, zegt Bataille bij Extra Time. “Op de eerste training waren we met 8 spelers, de rest waren allemaal beloften. En dat bleef maar duren en ik dacht ook: wanneer komen ze nu? Komt er plots een bus af? Maar toen kwam de ene na de andere. Ook veel spelers die kwamen testen, zoals Arthur Theate."

Die voorbereiding werd onder coach Blessin een huzarenstukje. "Ik denk dat we een van de zwaarste voorbereidingen gehad hebben sinds ik bij de ploeg speel. We hebben een physical coach, Alfred. Die is drie keer zo breed als ik. Hij heeft american football gespeeld en wil die trainingsschema's naar het voetbal brengen. Bij de eerste fitnesstraining zijn er toch een paar spelers bleek weggetrokken. Maar het heeft zijn vruchten afgeworpen. De eerste weken op training waren puur lopen. 30 minuten met de bal aan de voet bijvoorbeeld."

Na de eerste nederlaag had Bataille een déjà vu. "Ik dacht wel: dat kan hier een seizoen worden zoals de voorbije 2 jaar. Vechten tegen de degradatie. Maar na de zege tegen KV Mechelen is alles gekeerd en het geluk is ook aan onze zijde."