Arsène Wenger komt met een opvallende waarschuwing voor jeugdspelers

Arsène Wenger, de oud-coach van Arsenal, is momenteel aan de slag als directeur voetbalontwikkeling bij de FIFA.

In een interview met een Franse krant waarschuwt hij voor het gevaar van koppen. Niet alleen bij jongeren, maar ook bij volwassenen. En daarom moeten dringend maatregelen genomen worden.

“Ik ben zelf jaren coach geweest, en denk dat ik op training zelf ook schade heb aangericht aan mijn spelers met verschillende oefeningen”, vertelt Wenger aan Le Parisien.

Hij kiest zelfs voor een verbod. “Meer zelfs dan in wedstrijden. Het is belangrijk om de juiste maatregelen te nemen. We moeten kopbaloefeningen zoveel mogelijk afbouwen, en bij jongeren zelfs verbieden.”

En daarvoor moeten volgens Wenger de nodige initiatieven genomen worden. “We moeten zeer, zeer waakzaam zijn over de gevolgen van hoofdletsels. Er moet dringend nagedacht worden over duidelijke regels in verband met het kopspel op trainingen.”