Laatste weken zwaar onder vuur, maar Wellenreuther nu wel 'man van de match': "We wisten dat hij tijd nodig had"

Wie tien minuten ver in de match had gezegd dat Timon Wellenreuther 'Man van de Match' ging worden, was waarschijnlijk uitgelachen. Maar uiteindelijk pakte hij uit met een paar heel goeie en vooral cruciale saves.

Wellenreuther kreeg de afgelopen weken veel kritiek en wie na tien minuten de sociale media checkte, zag dat het er niet beter op werd. De Duitser had (weeral) een bal tegen een tegenstander getrapt toen hij wou wegwerken. Maar in de tweede helft hield hij Denkey, Musaba en Ugbo van een doelpunt.

Vincent Kompany was blij voor zijn tweede doelman. "Hij heeft fantastisch werk geleverd na het uitvallen van Hendrik. Je moet niet vergeten dat we met Hendrik een doelman verloren die ook een leider was op en naast het veld. Dan ben je blij dat je vandaag op een tweede doelman kan rekenen die enkele grote reddingen deed", aldus Kompany.

Al blijft Van Crombrugge wel de eerste keuze als hij terugkeert, dat kon je ook opmaken uit de worden van de coach. "We hebben het op de transfermarkt gedaan met de middelen die we hebben", zei Kompany nog. "Ik wist ook dat Timon nog wat tijd nodig had. Maar hij heeft nu wel vertrouwen opgedaan, dat is belangrijk."