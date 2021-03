Arnaud Bodart (Standard) luidt alarmbel: "Tijd om wakker te worden"

Het is opnieuw geen aangename periode voor Standard. Donderdagavond ontvangen ze in eigen huis Club Brugge voor een belangrijk bekerduel, de enige resterende optie om het seizoen eerzaam af te sluiten?

De laatste overwinning van de Rouches in de competitie dateert al van 24 januari tegen Charleroi (3-2), maar sindsdien loopt het een pak minder vlot. Dreigt er opnieuw een rampscenario zoals eerder dit seizoen? “We kunnen veel beter, dat hebben we al bewezen. Helaas zitten we weer in hetzelfde schuitje zoals enkele maanden geleden. Tijd om wakker te worden. ”, vertelt Arnaud Bodart aan Het Belang van Limburg.

Waar liep het deze keer dan mis? Volgens de 22-jarige doelman lag het vooral aan een overschot van vertrouwen: “We waren na de 12 op 12 misschien een beetje te tevreden. Dat hebben we in het verleden al vaker gehad, na een straffe reeks verzwakken we steeds.”

Daarnaast ziet de Belgisch jeugdinternational ook vooral een gebrek aan leiderschap. Hij hoopt dat zijn verdediging zich nog gaat proberen te spiegelen aan die van Club Brugge: “Je hoort ze daar voortdurend roepen. Dat doen ze voor de ploeg en jeugdigheid heeft daar weinig mee te maken. Zo wordt bij ons het leiderschap van Zinho Vanheusden gemist. Al is het ook een kwestie van vertrouwen, als het bij ons vlot loopt, hoor je plots iedereen roepen.”