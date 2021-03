Cobbaut na zes maanden weer op het veld en Kompany heeft weer meer opties: "Kalm aan de bal en kan passes tussen de lijnen geven"

Elias Cobbaut is weer voetballer. Zijn laatste officiële match was al geleden van 28 augustus op het veld van Oostende. Daar liep hij een enkelblessure op die hem 137 dagen weg hield van de JPL-velden. In de bekermatch tegen Cercle Brugge mocht hij zijn return vieren.

Vincent Kompany heeft er een optie bij in de verdediging, waar de spoeling toch al niet te dik was. "Eli heeft het goed gedaan, maar hij ontbreekt nog wat matchritme. Hij is kalm aan de bal en kan passes tussen de lijnen vinden. De eerste helft was goed, maar in de tweede was hij wat vermoeid. Dat is ook normaal na zo'n zware blessure", aldus Kompany.

Cobbaut zelf was uiteraard opgelucht om weer op het veld te staan. "Het voelt heel goed om terug te zijn na een afwezigheid van 6 maanden. In stilte heb ik hard gewerkt om er nu weer te staan en dat is ook gelukt. Ik denk dat ik de ploeg goed heb kunnen helpen vandaag. We zijn er nog niet want we staan pas in de halve finales, maar we zijn op de goede weg."