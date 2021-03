'Leeftijd is als wijn, hoe ouder hoe beter!'. Dit geldt zeker voor Lior Refaelov

Refaelov blijft ondanks zijn 34 jaar (26 april wordt hij 35) enorm bepalend voor Antwerp. Sinds hij in de zomer van 2018 op de Bosuil neerstreek slaagde hij erin om 36 doelpunten te maken en 17 assists te geven in 107 wedstrijden.

Het afgelopen seizoen (beker erbij) was Refaelov het meest bepalend voor Antwerp. Dit werd dan ook bekroond met de Gouden Schoen afgelopen januari.

De cijfers van Wyscout bewijzen dat zelfs in een minder periode voor Antwerp, hij meer dan bepalend is. Hopelijk voor hem en Antwerp is zijn 'partner in crime', Mbokani, snel volledig hersteld.

Some Lior Rafaelov viz!



One of the best creators in the league still (He is 34)



Here are 2 viz created by me with 2 Wyscout stock viz



His pass receive zones (last 5 matches) and his passes to penalty box (Last 5 matches).



Also my old radar viz on him!



Ageing like fine wine pic.twitter.com/cWp9qwQfP4