Hoofdrolspeler Mignolet stoort zich aan één zaak na controversiële fase: "Men moet niet proberen om dat uit te leggen"

Simon Mignolet is de man waarom het draaide bij dé fase waar iedereen het na Standard - Club over had. De doelman van Club Brugge doet het verhaal over wat er allemaal beslist en gezegd is geweest. Vooral de afwezigheid van een VAR kan er bij hem niet in.

"Ik raak bal met de hand na een kopbal van Denswil, is op de beelden te zien", geeft Mignolet toe. Zelf had hij aanvankelijk niet eens gevoeld dat hij de bal met de hand raakte en dat was dan ook zijn eerste bewering na de wedstrijd. "In eer en geweten blijf ik daarbij."

Mignolet overloopt die hele fase nog eens. "De scheids keurt eerst het doelpunt af omdat ik hands maak. Ik zeg dat dat niet gebeurt. Er was dan tumult achter mij en tegen de zijlijn. Het doelpunt wordt goedgekeurd. De scheidsrechter keurt dan het doelpunt af, ik denk na overleg met de lijnrechter. Ik weet niet wat er dan nog gezegd is geweest. Op het einde heeft de ref mij bij zich geroepen om zijn beslissing te motiveren."

Geen VAR

Het verhaal deed de ronde dat Mignolet aan de vierde ref zou gezegd hebben dat hij handspel beging, iets dat de doelman ontkent. "Ik weet ook niet hoe dat gekomen is. Dat is uiteindelijk niet belangrijk, want ik weet niet wat dat toevoegt aan de situatie. Het moet niet gaan over of het al dan niet doelpunt is, het moet gaan over het feit dat hier geen VAR aanwezig is."

Dat is volgens de Rode Duivel veruit het cruciale punt. "We weten welke toegevoegde waarde dat geeft. We moeten goed beseffen dat scheidsrechter zijn een moeilijke positie is en die moet genoeg steun en middelen krijgen om hem te helpen. Ik begrijp niet dat er geen VAR is. Ik vind daar ook geen reden voor. Men moet dat ook niet proberen uit te leggen, want het is iets dat niet uit te leggen valt."