Antwerp-spelers zullen tegen KV Kortrijk een eerbetoon brengen aan de overleden Loes

Antwerp zal i.s.m. de vereniging van Ouders van Verongelukte kinderen zaterdag voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk een eerbetoon brengen aan de 7-jarige Loes die vorige week omkwam bij een verkeersongeluk in Schoten.

De spelers van Royal Antwerp FC zullen zaterdag ter ere van Loes met een eenhoorn knuffel het veld oplopen meldt de club via een persbericht. Dat was haar lievelingsdier. De knuffels zullen na de wedstrijd aan de kinderafdeling van ZNA worden bezorgd zodat ze terechtkomen bij zieke en hulpbehoevende kinderen.

Sinds het vernemen van het tragische nieuws plaatste de club ook een grote afbeelding van een eenhoorn op de LED-schermen aan het stadion. .Tijdens de wedstrijd zal bovendien volgende boodschap op de LED-boarding langs het veld verschijnen: “Troosten is verdriet ademruimte geven. Troosten is luisteren. Troosten doe je samen.” gevolgd door “Zit je met vragen? Ouders van Verongelukte Kinderen (ovk.be) wil helpen.”

OneRedFamily

”Royal Antwerp FC gelooft sterk in het concept OneRedFamily. Dat geldt in goede, maar jammer genoeg ook in de allerdonkerste dagen. Daarom zetten we in december 2020 een actie op in samenwerking met Zelfmoordlijn1813 en doen we dat nu met de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen. Deze vereniging biedt steun aan vrienden en familie en helpt hen in het o zo moeilijke rouwproces", klinkt het bij Antwerp.