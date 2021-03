VAR-debacle blijft nazinderen: "Dit is schuldig verzuim" en "Het is een flauw argument om naar een ander te verwijzen"

De Raad van Bestuur van de Pro League koos ervoor om in de kwartfinales van de Beker van België geen VAR te gebruiken. Met alle gevolgen van dien in het duel tussen Standard en Club Brugge.

"Welke redenering de wijze mannen van de Raad van Bestuur er dan toe brengt om - hoewel alle middelen voor handen zijn en hun CEO op het belang heeft gewezen - te zeggen dat ze het dan ook in de drie andere matchen niet zouden gebruiken, is me een raadsel”, vertelt Vandenbrempt op Sporza.

Enkel Gent en Eupen zonder VAR laten spelen is voor Vandenbrempt perfect verdedigbaar. "Deze beslissing is onverdedigbaar. De twee ploegen (Gent en Eupen) die zonder VAR speelden, worden gelijk behandeld. De andere zes worden ook gelijk behandeld (met een eventuele VAR). Matchen met elkaar vergelijken houdt geen steek. Op een minuut na was de Pro League er mee weggekomen. Het doelpunt van Standard was blijkbaar misschien ook buitenspel, maar ik weet natuurlijk niet of die lijn juist getrokken zou zijn."

En de uitleg klopt volgens de Sporza-commentator niet. "Dat je weigert de beschikbare middelen in te zetten omwille van een drogreden - namelijk iedereen gelijk voor de wet - is schuldig verzuim, want de toepassing iedereen gelijk voor de wet wordt hier totaal verkeerd toegepast. De uitleg van de Raad van Bestuur is ‘iedereen moet dezelfde behandeling krijgen’, maar op de ene match zijn er toch ook meer camera's dan op de andere. Dat is toch ook geen gelijke behandeling."

Zeker ook omdat het maar over één wedstrijd gaat. "De Pro League heeft ook fijntjes laten weten dat ook in grote competities als de Europa League pas in een latere fase een VAR wordt gebruikt. Ik vind het een flauw argument om naar een ander te verwijzen en bovendien is het belang in de groepsfase van de Europa League minder groot dan een knock-outfase die in 1 match wordt beslist. De Pro League heeft nog maar eens een slechte beurt gemaakt."