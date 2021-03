Romelu Lukaku bezorgt Anderlecht nog een mooie financiële bonus

Bij Anderlecht is de noodlijdende financiële situatie ondertussen bekend. De Brusselaars moeten de tering naar de nering zetten en dus wordt het deze zomer opnieuw een moeilijke evenwichtsoefening om een competitieve kern op de been te brengen.

In die optiek is er nu ook wat goed nieuws. Paars-wit zou immers nog recht hebben op een opleidingsvergoeding voor Romelu Lukaku van Internazionale volgens Het Laatste Nieuws. De Rode Duivel speelde namelijk van zijn dertiende tot achttiende bij de Brusselaars.

Het zou in totaal om een som gaan van 1,1 miljoen euro, dat in jaarlijkse schijven van 284.000 euro per jaar zal betaald worden tot 2024.