Zorgen om Delcroix: "Het is dezelfde knie waar hij al last van had"

Vervelende zaak, die blessure van Hannes Delcroix. De centrale verdediger moest een wedstrijd overslaan met knieproblemen, maar tegen KV Mechelen ging hij door diezelfde knie.

Bij paars-wit maakte men zich achteraf wel redelijk wat zorgen. Delcroix kon amper steunen op de knie en bij manipulatie schoten er pijnscheuten door zijn been. Dat betekent dat er toch wel iets geraakt is, maar dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen.

Vincent Kompany zag het met lede ogen gebeuren. "Het is op dezelfde plaats als waar hij na Standard last van had ja. Ik denk dat we weer wat in dezelfde situatie zitten. Maar hij viel van hoog en kwam verkeerd neer. We moeten afwachten."