Bepalende spelers Club hadden van waarde willen zijn in Europa League: "Zo vanuit de zetel supporteren? Je bent machteloos"

Voor onder meer Noa Lang en Hans Vanaken zijn het moeilijke tijden geweest. Beiden zaten in coronaquarantaine en zagen net dan hun team uitgeschakeld worden in de Europa League onder meer. Een en ander had een impact op de spelers, die ondertussen wel opnieuw klaar zijn voor de strijd.

Hans Vanaken stond opnieuw in de basis, ook Noa Lang mocht opnieuw starten aan een wedstrijd en Mats Rits kon zelfs invallen. De ziekenboeg bij Club Brugge is stilaan aan het leegraken.

Corona

"Vanaken en Lang hebben een stap vooruit gezet na corona, Mats Rits heeft zijn eerste minuten gemaakt na 19 dagen thuiszitten. Dat is ook van belang naar de volgende wedstrijden toe. Ook Denswil en Mitrovic voelen zich beter en beter, we gaan er verder aan werken om ze klaar te krijgen. Aan de testen zie je wel dat het nog een impact heeft", is Philippe Clement duidelijk.

Voor de spelers zelf was het vooral mentaal zwaar: "Ik heb er best wel wat last van gehad", aldus Noa Lang in een reactie na de 3-0 tegen Zulte Waregem. "Twee weken niets doen, dat hakt er toch wel wat op in. Ik had het in de eerste helft toch een paar keer zwaar. Elf dagen op de bank liggen, dat is vreselijk."

Europese uitschakeling

Hans Vanaken van zijn kant had minder pijn: "Ik heb weinig grote symptomen gehad. In de weken in quarantaine ben ik wel wat feeling en conditie verloren misschien. Het is een beetje opnieuw erin komen. De Europese uitschakeling heeft ook pijn gedaan. Zo op de bank zitten supporteren? Je voelt je echt machteloos op zo'n moment. "

"Ik zat tegen Kiev op de bank te supporteren. We hadden een goede uitgangspositie en ik had echt het gevoel dat we door zouden gaan en misschien nog een mooi Europees parcours hadden kunnen neerzetten. Het was jammer dat net op dit moment er een uitbraak was van corona."