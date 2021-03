Dreigt Standard nu ook naast de top acht te vallen? "Het veld is een geldig excuus, maar de speelstijl van Moeskroen niet"

Voor de Standard-supporters wordt het seizoen stilaan een nachtmerrie nadat ook op het veld van Moeskroen werd verloren. Nochtans had de degradatiekandidaat geen enkel schot tussen de palen, maar een eigen doelpunt van de jonge Siquet was voldoende.

Opnieuw een mentale tik dus voor de jongens van Mbaye Leye, al legden ze zelf een teleurstellende prestatie op de mat. Na een nieuwe nederlaag mogen ze alvast een kruis maken over een plek in play-off 1, zelfs de top acht komt momenteel in gevaar: “Als team stelde Standard teleur door te weinig tempo, te weinig intensiteit, te weinig grinta en een gebrek aan wil om te winnen”, vertelt Gert Verheyen aan Het Nieuwsblad.

Heel wat spelers presteerden ondermaats, maar achteraf had de trainer meteen een excuus gereed: namelijk de staat van het veld. Daarnaast hekelde Leye ook de manier waarop Moeskroen speelde en probeerde zoveel mogelijk tijd te winnen: “Het veld is een geldig excuus, maar de speelstijl van Moeskroen niet. Daar moet je als topploeg maar mee om kunnen”, concludeert de analist.

De focus in Luik ligt nu volledig op de Croky Cup. Komend weekend zal het zijn seizoen aan de Kehrweg wat meer kleur moeten geven met een plaats in de finale, tevens ook (bijna) de enige optie voor Standard op Europees voetbal. Ondertussen telt het zelfs al drie punten minder op een plek in play-off 2.