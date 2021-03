Leicester, waar Youri Tielemans thuis is en zelfs de traditionele topclubs hem niet meer kunnen weghalen

"There is no place like Leicester!" Niet meteen een uitspraak die algemeen verspreid zal worden, maar ze geldt wel voor Youri Tielemans. Hij speelde zich afgelopen weekend nog eens in de kijker met een schitterende assist, maar veel kans hebben geïnteresseerde ploegen niet.

Tielemans zijn no look pass tussen Yves Bissouma en Adam Lallana, voorbij Alexis Mac Allister, achter Lewis Dunk en net te ver voor Ben White op Iheanacho is intussen de wereld rondgegaan. Binnen de Premier League en ver daarbuiten weet iedereen al langer dat hij één van de beste middenvelders van de competitie is, maar bij de Foxes voelt hij zich ook helemaal thuis.

Ambitieus en terecht

Leicester heeft het kapitaal van de Thaise eigenaars achter zich, is supergezond en heeft bijzonder veel ambitie. Momenteel staan ze derde en zijn ze goed op weg naar Champions League-voetbal, maar de club wil zich ook definitief nestelen tussen de top zes van Engeland. Tielemans moet daarbij een uithangbord worden en er wordt al onderhandeld om zijn tot 2023 lopend contract open te breken. Er ligt een loonbriefje klaar met zes getallen (meer dan 100.000 pond per week).

Brendan Rodgers maakte van hem een sleutelspeler. "Hij is fantastisch om mee samen te werken", zei hij vorige maand nog. "Ik weet dat het bestuur bezig is met hem om over een contractverlenging samen te zitten."

Duurder en duurder

De marktwaarde van Tielemans is na zijn periode bij Monaco de lucht ingeschoten. Momenteel staat die op zo'n 50 miljoen euro (daarmee is hij de 32ste meest waardevolle speler in de PL), maar in de realiteit zal Leicester met dat bedrag zelfs nooit tevreden zijn. Niet dat ze hem willen verkopen. En Tielemans zelf wil ook niet weg. Naar verluidt wimpelde hij interesse van de traditionele Engelse topploegen al weg.

Manchester United, dat met al zijn naam en faam, toch al zwaar geïnteresseerd was, heeft het gewoon opgegeven. Leicester wil naar de top en wil dat doen met Tielemans in hun rangen. Wie zou daar kritiek op kunnen hebben?