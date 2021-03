Komt Abdoulaye Seck dan toch aan de aftrap tegen Club Brugge?

In het duel tussen Royal Antwerp FC en KV Kortrijk kreeg Abdoulaye Seck al na twintig minuten een rode kaart.

Zaterdag kreeg Seck een rode kaart na een stevige tackle op Eric Ocansey van KV Kortrijk. Seck was te laat en kreeg rood van Dierick. Toch won The Great Old de partij nog met 4-2.

De Senegalese verdediger van Antwerp kreeg een schorsing opgelegd en mist zo de wedstrijd tegen Club Brugge. Antwerp wil dat nu verhinderen door tegen de sanctie in beroep te gaan, zo meldt GVA.

De zaak schuift zo door naar de Geschillencommissie waar Antwerp wil proberen de week effectieve schorsing om te zetten in een voorwaardelijke schorsing zodat hij tegen Club Brugge inzetbaar is.