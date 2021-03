Voegt Hernán Losada opnieuw speler met Belgische link toe bij DC United? Ex-speler Anderlecht traint op proef

Hernan Losada is in de VS druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Hij heeft zijn nieuwe werkgever ook een Belgisch tintje gegeven. Nicolas Frutos is er assistent-trainer en ook Kortrijk-verdediger Hines-Ikes maakte de overstap naar DC United. En daar lijkt het niet bij te blijven.

Want ook Andy Najar (Ex-Anderlecht) is momenteel bezig aan een proefperiode bij de Amerikaanse club, dat meldt DC United via de website. Het contract van de 27-jarige flankspeler werd niet verlengd bij Los Angeles FC, dus kon hij elders vrij tekenen. De Hondurees kende een succesvolle periode bij Anderlecht, maar kon er zich mede door blessureleed nooit volledig doorzetten. Afgelopen wintermercato werd hij allerlei keren gelinkt aan een terugkeer naar de Jupiler Pro League. Zo toonden onder meer Zulte Waregem en Standard interesse. Nu zal hij dus tijdens de voorbereiding moeten proberen om Losada en Frutos te overtuigen.