Man van heerlijke assist praat na moeilijke weken: "Coach sprak ook tegen ons daarover" en "Of dit een reactie was?"

Geen Vadis Odjidja bij KAA Gent en dus mocht Roman Bezus een basisplaats bijschrijven op zijn conto. En een assist, want hij vond plots Roman Yaremchuk voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

"We wisten dat het een moeilijke wedstrijd ging worden, met heel veel duels. We hebben heel hard gestreden voor de overwinning", aldus Bezus achteraf.

"De coach sprak ook tegen ons over meer drive, meer passie. We wisten waar we moesten op letten en wat we moesten doen."

Reactie?

"Kleine dingen zouden beslissen over de wedstrijd. We hebben hard voor elkaar gevochten om de match winnend af te sluiten."

"Of dit een reactie was? Dit was een eerste stap, we hebben nog vijf belangrijke wedstrijden om onze doelen te bereiken. Daarna kunnen we kijken of dit een reactie was, nu moet de focus op de volgende match liggen."