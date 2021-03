Waasland-Beveren reageert na gruwelijk geval van gaybashing: "Wie zwijgt, is medeplichtig"

Afgelopen weekend werd ons land opgeschrikt nadat een man in Beveren slachtoffer werd van gaybashing en overleed aan de gevolgen van een messteek. Waasland-Beveren heeft daarom gereageerd op het incident met een duidelijk statement.

Vrijdag werd David (42) het slachtoffer van gaybashing en stierf hij aan de gevolgen van een messteek. Waasland-Beveren reageert nu op het afschuwelijke voorval en heeft besloten om op hun website een duidelijke en ontroerende boodschap te versturen.

"Net in het weekend waarin we onze geel-blauwe cornervlaggen veranderden in regenboogvlaggen, werd een man brutaal vermoord in het hart van onze gemeente Beveren. Hij werd vermoord uit haat.

Wij van Waasland-Beveren vinden het ongelofelijk belangrijk deze gruwelijke daad en degenen die ervoor verantwoordelijk zijn in de sterkst mogelijke bewoordingen te verwerpen. We geloven in gelijkheid als basisrecht.

Wie zwijgt, is medeplichtig. Dus weigeren wij te zwijgen.

Daarom zullen wij de komende uren, dagen en maanden als club, als vereniging, als deel van de gemeenschap, actief het gesprek aangaan met LGBTQ-organisaties, met het management van de Pro League, de voetbalclubs en overheidsinstanties om de beste weg te vinden om niet alleen onze stem te laten horen, maar onze intenties ook om te zetten in daden.

Laat ons in de eerste plaats denken aan het slachtoffer, zijn familie en vrienden. Laat ons tegelijkertijd ook denken aan alle anderen die – waar ook ter wereld – met haat, onverdraagzaamheid en uitsluiting worden geconfronteerd.

Laat liefde, verdraagzaamheid en solidariteit winnen van haat en onverdraagzaamheid. Samen maken we een verschil.

Leeuwen strijden samen"

Lees hier nog eens het statement van de club.