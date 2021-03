Juventus-killer kende een moeilijke periode bij KV Mechelen: "We waren nog niet klaar om zulke jongens op te vangen"

Juventus heeft de Champions League alweer met een vroege exit moeten verlaten. Nadat geklungel in de heenronde tweemaal genadeloos werd afgestraft slaagde de Oude Dame er niet in om de scheve situatie recht te trekken. Bij Porto kroonde Sergio Oliveira zich met twee doelpunten tot matchwinnaar.

Het kampioenenbal moest het teleurstellende seizoen van de Italiaanse landskampioen meer kleur geven, maar ze konden een man-meer-situatie niet verzilveren. Sergio Oliveira zette eerst een strafschop feilloos om. In de verlengingen vlamde hij een vrije trap van een meter of 25 tegen de touwen.

Heimwee

Dat doelpunt deed hij echter tien jaar geleden al eens voor op de Belgische velden. KV Mechelen huurde het toen nog 19-jarige toptalent voor een jaar van FC Porto. Hij kwam naar de Jupiler Pro League om ervaring op te doen, maar Marc Brys liet hem op de bank: “Het begon moeilijk voor hem. Hij had de voorbereiding gemist en toen hij toekwam stonden we aan kop. Dan kom je moeilijker in een ploeg”, vertelt voormalig sportief directeur van KV Mechelen, Fi Vanhoof, aan Gazet Van Antwerpen.

De middenvelder toonde zich in de beker met twee doelpunten vanop vrije trap tegen KV Oostende. Hij kwam in het elftal terecht, maar kreeg zijn stempel niet op het elftal gedrukt. Dankzij heimwee en een rol als invaller blikte hij achteraf teleurgesteld terug op zijn periode in Mechelen.

Huwelijk

Toch probeerde Vanhoof hem gerust te stellen. Hij ging met hem winkelen en ontfermde zich over hem, maar uiteraard kon hij niet altijd aanwezig zijn. Hij vindt dat de club tekort heeft geschoten in de begeleiding van spelers: “We waren nog niet klaar om zulke jongens op te vangen, maar we hebben daar later lessen uit getrokken.”

Sergio Oliveira keerde vroegtijdig terug naar zijn thuisland, maar bleef contact houden met Fi Vanhoof: “We sturen elkaar wel eens een berichtje. Het gebeurde zelfs al dat hij een speler voorstelde aan ons. En vorig jaar was ik zelfs uitgenodigd op zijn trouw, maar ik ben er spijtig genoeg niet geraakt.”