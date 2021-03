🎥 KV Mechelen trots op haar ex-speler: "We kunnen niet anders dan deze nog eens boven toveren"

FC Porto zorgde dinsdagavond voor een enorme verrassing door Juventus uit te schakelen in de Champions League. De Portugese topclub verloor met 3-2, maar aangezien de heenwedstrijd een 2-1 overwinning werd voor FC Porto, zijn ze dus geplaatst voor de volgende ronde.

De kwalificatie voor de volgende ronde hebben ze bij FC Porto vooral te danken aan Sergio Oliveira. De aanvallende middenvelder bracht FC Porto eerst op voorsprong via een strafschop en in de verlengingen zorgde hij met een knappe vrije trap voor de 3-2 eindstand.

Sergio Oliveira heeft nog een verleden in de Jupiler Pro League, want enkele jaren geleden speelde de Portugees nog voor KV Mechelen. Ook bij de Belgische club scoorde hij ooit eens een knappe vrije trap en KV Mechelen zette de beelden deze ochtend nog eens op Twitter. "We kunnen niet anders dan deze nog eens boven toveren", aldus Malinwa.