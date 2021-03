Binnenkort opnieuw supporters in de stadions? "Zetten alles op alles om seizoen te kunnen afsluiten met beperkt publiek"

Zullen er op het einde van het seizoen opnieuw supporters in de stadions zitten in de Jupiler Pro League? De Pro League hoopt alvast van wel. Zo willen ze het weer perspectief bieden en het kan een rol spelen in de abonnementenverkoop voor volgend seizoen.

Stijn Van Bever, de woordvoerder van de Pro League, legt uit dat het een zeer moeilijke periode is voor de Belgische ploegen. "Er zijn geen horeca- of VIP-inkomsten, dus onze clubs hebben het zeer lastig door het coronavirus", aldus Van Bever en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. Toch hopen ze bij de Pro League dat er binnenkort opnieuw supporters toegelaten gaan worden. "We zetten alles op alles om het seizoen af te sluiten met een beperkt publiek. Het biedt perspectief en het kan een rol spelen in de abonnementenverkoop voor volgend seizoen. We hopen dat de overheid daar constructief aan meewerkt en als de horeca terug kan open gaan, zie ik niet in waarom een deel van de supporters niet terug naar de stadions kunnen komen", legde Van Bever uit.