Wil er iemand Löw opvolgen als bondscoach van de Mannshaft?

Joachim Löw liet deze week weten dat hij na de campagne van deze zomer op het EK afscheid neemt als coach van de Duitse nationale ploeg.

Hansi Flick is nog voor een tijdje verbonden aan Bayern München. “Ik heb hier nog een contract tot 2023 en wil op de eerste plaats prijzen pakken met Bayern”, vertelde Flick. “Nu is het niet het moment om te speculeren over mijn toekomst. Bayern heeft een topploeg en ik geniet hier van elk seconde.”

Al liet Flick ook weten dat hij zeker ook geen neen zegt tegen de job van bondscoach. Löw was sinds 2006 bondscoach. In 2014 pakte hij de wereldtitel. Flick was van 2006 tot 2014 assistent van Löw, vooraleer hij sportdirecteur bij Bayern werd. Sinds 2019 is hij er trainer.

Eerder maakten ook al Jürgen Klopp en Roger Schmidt bekend dat ze niet meteen staan te spreken om het roer over te nemen bij de Mannshaft.