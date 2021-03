EA Gate: fabrikant van populaire videospel FIFA zwaar onder vuur nadat medewerkers zich laten omkopen

Het videospel FIFA draait nu meer dan ooit om online gamemodes. In Ultimate Team, één van die gamemodes, kunnen spelers op eigen houtje een team maken aan de hand van kaartjes van voetballers. Een manier om aan spelers en kaartjes te komen, is door het kopen van pakjes waarin willekeurige spelers zitten. Die kan je kopen met coins die je verdient in het spel, maar ook met FIFA-punten die je aanschaft met echt geld.

Aangezien het heel moeilijk is en heel veel geluk vereist om goede spelers te verkrijgen via die pakjes, kopen veel spelers FIFA-punten in de hoop om goede spelers te verkrijgen. Dit werd in België onmogelijk gemaakt omdat de kansspelcommissie de praktijken van EA Sports aan banden legde. Die oordeelde dat het kopen van pakjes en niet weten wat je krijgt, te veel op gokken lijkt en aangezien het spel ook door miljoenen kinderen gespeeld wordt, werd besloten om FIFA-punten kopen onmogelijk te maken.

In veel andere landen staat het verdienmodel van Ultimate Team ook op de helling. EA Sports maakte zich ook sterk door te beweren dat het de enige manier is om goede spelers te verkrijgen, maar dat blijkt nu niet te zijn. Want enkele medewerkers lieten zich blijkbaar betalen om bepaalde gamers extra goede spelers te bezorgen.

De deal start op €1000 euro en gaat door tot €1700 euro. Je kan er onder meer Icons mee aanschaffen zoals de Braziliaanse Ronaldo of extreem goede kaartjes van Mbappe en Cristiano Ronaldo. EA heeft gereageerd met een statement maar nog geen verdere actie ondernomen. Al brengt deze affaire ze wel in nauwe schoentjes.

The bad thing is, there's tonnes of proof, and it all looks very consistent.



2 Icon Moments for €1000

3 Icon Moments for €1400

3 Icon Moments + 2 TOTY for €1700



There's so many sources, so much evidence.



This is gonna get ugly for some of those EA employees, bye bye. pic.twitter.com/b9esIJlxDM