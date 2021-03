Enfant terrible is gelukkig bij Charleroi maar tegelijkertijd ook ontgoocheld: "It's over, ik heb geen toekomst bij Anderlecht"

Ognjen Vranjes speelt dezer dagen bij Charleroi dat hem huurt van zijn moederclub Anderlecht. Bij paars-wit flopte het enfant terrible en daar zit hij zelf nog altijd wel een beetje mee.

Bij Charleroi vergaat het Vranjes een pak beter dan bij Anderlecht. Hij is er weer een basisspeler en dat doet hem deugd. "Ik ben gelukkig”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws. "En tegelijk ontgoocheld, want ik kan maar niet snappen wat er bij Anderlecht gebeurd is.”

In juni haalde paars-wit hem terug van een uitleenbeurt aan AEK Athene. “Met de belofte op speelkansen, maar toen het seizoen begon, was ik er niet bij. Pas toen Cobbaut zich blesseerde, mocht ik meedoen. Naar mijn gevoel zou dat sowieso slechts tijdelijk zijn.”

Wanneer hij dan uiteindelijk kansen kreeg haalde hij niet het gewenste niveau. Dat geeft Vranjes ook zelf toe. “Toegegeven, ik was niet top”, klinkt het eerst even kritisch op zichzelf. "Maar ik was ook niet slechter dan de rest. (lacht) We gaan toch niet zeggen dat ik in België geen meerwaarde ben? Ik weet wat ik kan.” Dat klonk al meer als de Vranjes die we kennen.

Toekomst

De Bosniër keert normaal gezien op het einde van het seizoen terug naar het Lotto Park waar hij nog een contract heeft tot juni 2022 maar de 31-jarige verdediger ziet geen toekomst meer voor hem bij paars-wit.

"It's over. Ik heb geen toekomst bij Anderlecht. Kon ik de tijd maar terugdraaien. (zucht) Dan was ik waarschijnlijk nooit naar Anderlecht gekomen”, aldus Vranjes.