Croky Cup financieel van groot belang voor Anderlecht: "Dat zal invloed hebben"

Zondag speelt Anderlecht in de halve finales van de Croky Cup misschien wel hun match van het jaar. Paars-wit is momenteel nog niet zeker van een Play-off 1-plek maar het kan via de beker ook het begeerde Europees ticket bemachtigen. Daarvoor moet het wel voorbij KRC Genk.

Of Anderlecht Play-off 1 haalt valt nog af te wachten aangezien er een helse strijd is losgebarsten in de Jupiler Pro League wat betreft de plaatsen in de top vier. De Croky Cup kan voor paars-wit misschien wel de korste weg naar een Europees ticket zijn, al moet er zondag dan wel gewonnen worden van Genk. De zenuwen staan strak gespannen dus in het Lotto Park en ook de aandeelhouders zetten druk. Dat liet bijvoorbeeld ook B-aandeelhouder Etienne Davignon weten aan Het Laatste Nieuws. Europa “Er liggen twee plannen klaar: één met en één zonder Europees voetbal", klinkt het bij Davignon. De inspanningen die de aandeelhouders willen leveren hangen dus voor een groot deel af van Europees voetbal of niet. Anderlecht kan zich dus best zo snel mogelijk verzekeren van een Europees ticket want momenteel hebben ze nog steeds geen sluitend akkoord met de aandeelhouders en dat beïnvloedt nu al hun transferbeleid met het oog op volgend seizoen.





Volg Anderlecht - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (14/03).