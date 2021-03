KRC Genk maakt selectie voor halve finale bekend en rekent op maar liefst zes tieners uit eigen jeugdopleiding

Zondag staat er de halve finale tussen Anderlecht en KRC Genk op het programma. Een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. De Croky Cup is dit seizoen vrijwel de enige mogelijkheid op eremetaal. De Limburgers trekken alvast met heel wat nieuwe namen naar het Lotto Park.

Vrijdag raakte bekend dat Jere Uronen, Tobe Leysen en Bryan Limbombe positief hebben getest op het coronavirus dus moesten ze ook verstek geven voor het cruciale bekerduel. John van den Brom heeft moeten puzzelen, maar kiest er nu voor om heel wat jonge snaken op te nemen in de selectie.

Zo zal Matisse Didden opnieuw deel uit maken van de selectie nadat hij er in de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge ook al eens bij was. Vic Chambaere (18) zal door de afwezigheid van Tobe Leysen de rol van derde doelman op zich nemen. Hij was er vorig seizoen ook al verschillende keren bij toen Danny Vukovic en Maarten Vandevoordt revalideerden van hun langdurige blessures.

Daarnaast zijn er ook nieuwe namen in het lijstje aanwezig. Sekou Diawara (16) en Jay-Dee Geusens behoren namelijk voor een eerste keer tot de Genkse selectie. In totaal zijn er maar liefst zes tieners uit de eigen jeugdopleiding opgeroepen voor het bekerduel tegen Anderlecht.