Waasland-Beveren lijkt niet te moeten hopen op verlengd verblijf van goalgetter: "Ik ben dankbaar voor de kans hier"

Waasland-Beveren zit in vieze papieren. Ze bengelen troosteloos onderaan en zullen de komende vier wedstrijden in de reguliere competitie proberen een horrorscenario alsnog te vermijden. Daarnaast lijkt het binnenkort ook een sterkhouder te verliezen.

De rode lantaarn verraste in de zomer en koos voor de (tijdelijke) komst van Michael Frey. De 26-jarige spits stond eerder in de belangstelling van Anderlecht, Standard en KRC Genk. Hij maakte in het verleden heel wat indruk, maar kwam bij zijn Turkse werkgever niet meer in de plannen voor.

De Zwitser ontwikkelde zich op de Freethiel opnieuw tot sterkhouder. Hij liet in 23 wedstrijden zevenmaal de netten trillen en deelde ook nog eens drie assists uit: “Ik ben in absolute topvorm. Ik ben blij en dankbaar voor de kans hier”, vertelt hij aan het Zwitsers Duitstalig dagblad 'Blick'.

Michael Frey heeft bij het Turkse Fenerbahçe nog een contract tot 2022, maar hij heeft met zijn goede prestaties in de Pro League heel wat interesse opgewekt bij andere teams. De goalgetter wil zelf nog niets kwijt over zijn toekomst, maar voor Waasland-Beveren lijkt het vrijwel onmogelijk om hem ook volgend seizoen op de Freethiel te houden: “Ik denk nog niet aan mijn plannen voor de toekomst, maar we zullen een goede oplossing vinden.”