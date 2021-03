🎥 Babylonische spraakverwarring met Dante Vanzeir leidt tot hilarisch fragment

De titel is binnen voor Union en dat moet gevierd worden. Geen stijve praatjes na de match, want Eleven-reporter Dave Peters haalde maar liefst drie Brusselaars voor de micro. Het leidde tot een hilarisch fragment, waarin topschutter Dante Vanzeir de hoofdrol speelde.

Dante Vanzeir speelde niet de beste partij uit zijn carrière. De topschutter scoorde tijdens de wedstrijd niet, maar zou dat na de wedstrijd wel gaan doen. Althans, zo begreep Dave Peters het toch. Die had de 'I think it will get late today" van Vanzeir net iets anders begrepen. Bekijk het hieronder.

Segh @dantevanzeir ... in the HEAT of the moment en the CHAOS, dacht ik dus echt dat je dat bedoelde ... 😂😎🍻 Alvast mijn excuses als je hier een lief aan over houdt. #proficiat https://t.co/DUvP3abB0t — Dave Peters (@DeefPeters) March 13, 2021

Een heerlijke Babylonische spraakverwarring. Dante Vanzeir, die er hartelijk om moest lachen, voegde er subtiel aan toe: "Nee, ik heb geen vriendin."