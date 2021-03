Selim Amallah: "Het belangrijkste doelpunt uit mijn carrière"

Selim Amallah heeft Standard de weg naar de finale van de Beker van België getoond. De Marokkaanse international maakte het enige doelpunt zaterdagavond in de partij tegen Eupen aan de Kehrweg.

Een schitterende trap van Selim Amallah met zijn linker verdween in de tweede helft enig mooi in de winkelhaak. Dankzij dit fantastische doelpunt plaatste Standard zich voor de finale. "Ik kon 'm eerst controlen en nadien heb ik geprobeerd met mijn linker en zag ik de bal vertrekken. Het belangrijkste doelpunt uit mijn carrière. Het doet echt plezier, aangezien we ons met dit doelpunt kwalificeren."

Amallah straalde na afloop van de wedstrijd. Niet moeilijk, als je zo belangrijk bent voor je ploeg. Iedereen weet wat er op het spel stond voor Standard. "Ik ben tevreden. We hebben er alles aan gedaan om naar de Heizel te mogen en de kans hebben om daar ons seizoen te redden."

Geen strafschop gefloten

Het had misschien een iets gemakkelijkere avond kunnen zijn aan de Kehrweg als de Rouches al vroeger de score geopend hadden. Van op de stip bijvoorbeeld, alleen werd er niet gefloten door Visser toen Amallah neerging. "Ik voelde dat ik geraakt werd. Het was penalty."

De plek in de bekerfinale is desondanks binnen. Wat brengt de competitie nog? "We moeten voluit gaan en nog zoveel mogelijk punten pakken. We hebben getalenteerde spelers. Het vertrouwen en het geluk is er niet altijd, maar we moeten blijven werken en volgende week tegen Genk de drie punten pakken."