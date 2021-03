Nieuw coronageval bij STVV: wedstrijd tegen Waasland-Beveren op de helling?

STVV heeft een zevende geval van corona. Dat meldt Het Laatste Nieuws op zijn website. Om wie het gaat, is momenteel nog niet duidelijk.

STVV kreeg deze week af te rekenen met een besmettingsgolf van het coronavirus. HLN meldt zopas dat de club een zevende geval in de rangen heeft. Of het om een speler of staflid gaat is niet duidelijk.

Maandag staat alvast een nieuwe testronde op het programma. Als het zo verder gaat, dan komt de wedstrijd tegen Waasland-Beveren van zaterdag behoorlijk in het gedrang.