"Hazard in topvorm op EK? Dan moet je beginnen te dromen" zegt Marc Degryse

Analist Marc Degryse ziet hoe Eden Hazard in een vicieuze blessurecirkel is beland. Op een topfitte Hazard op het EK moeten we volgens hem niet rekenen. "Het blijft een probleem, ook als hij fit is op het EK. Áls hij al fit wordt."

Degryse werkt als analist bij Het Laatste Nieuws en daar gaf hij zijn mening over de situatie van Hazard en zijn vele blessures.

Degryse voorspelde enkele weken terug al dat het lastig zou worden om Eden Hazard topfit op het EK te krijgen. “De grootste voorwaarde voor een goede Hazard op het EK was dat hij geen nieuwe blessure mocht oplopen. Dit weekend zei ik nog dat alles stap voor stap moest verlopen en dat hij zeker niet meer mocht uitvallen. Het is nu maandag en het is weer van dat. Dit wordt echt problematisch. Als je een topfitte Hazard verwacht in juni en juli op het EK, moet je beginnen te dromen.”

Hazard zal straks zelfs al twee volle kalenderjaren geen Rode Duivel meer geweest zijn. “Maar zelfs als hij fit is, is het nog een probleem. Áls hij al fit wordt”, ziet Degryse het somber in. “En het lijkt alleen maar moeilijker te worden, zeker omdat het moeilijk lijkt om nu aan te duiden om welke blessure het precies gaat. Zelfs Zidane weet het niet meer. De combinatie van zowel fysiek als mentaal niet topfit te zijn, weegt duidelijk op Hazard. Iemand die heel positief in het leven staat, zoals hij, ziet het nu niet meer zitten.”

Toch mogen we volgens Degryse nog hoop koesteren om ooit de beste Hazard te zien. “Ik vrees dat we dit EK zeker niet een Hazard in topvorm zullen zien. Maar ik kan niet geloven dat we het beste al gezien hebben. Vroeg of laat zal hij weer zijn beste niveau vinden en moet hij in staat zijn om twee à drie goede seizoenen te spelen.”