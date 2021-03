BeNeLeague moet oplossing worden om Pro League weer bestuurbaar te maken: "Stroming die naar boven kijkt en stroming die naar beneden kijkt"

Er werd veel gediscussieerd tijdens de Algemene Vergadering van de Pro league, maar ingrijpende veranderingen zijn op de lange(re) baan geschoven. Voorzitter Peter Croonen bemerkte ook dat de verschillende visies amper verenigbaar zijn en zou op termijn naar een andere vorm van bestuur willen.

De kleinere clubs konden vandaag het voorstel van acht belofteteams in 1B tegenhouden. Vooral de rol van Philippe Bormans was daar beslissend in, want hij kon de benodigde steun verzamelen zodat een tweederde meerderheid onmogelijk was. Het definitieve einde van de G5 als bestuursbepalende entiteit?

"De topclubs hebben nog steeds hun drie stemmen", aldus Peter Croonen. "Maar een terugkeer naar een government gebaseerd op de achtergronden van de clubs lijkt niet meteen een slecht idee." Waarmee hij bedoelt dat de clubs die Europa ambiëren meer te zeggen zouden krijgen. "Op basis van wat er vandaag allemaal op tafel kwam kon je geen beslissing nemen. Dat is de realiteit van het Belgisch voetbal."

"De sportieve logica moet teruggevonden worden. Er zijn twee stromingen: één die naar boven kijkt en naar Europa blikt en één die meer duurzaamheid voor ogen heeft en meer naar beneden kijkt. Dat is ook niet uniek voor het Belgisch voetbal, dat is overal zo. Maar ja, we moeten die twee stromingen kunnen verenigen."

De BeNeLeague zou die verdeeldheid kunnen oplossen, meent men. "Er is een unaniem draagvlak om de mogelijke realisatie van de Beneleague alle kansen te geven. Dat moet gepaard gaan met de verzekering van de economische stabiliteit voor de overige professionele clubs door middel van de creatie van één nationale topcompetitie."