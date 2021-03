Voetballer van AZ die gokte op wedstrijden van betaald voetbal is ex-speler Club Brugge

Vorige week raakte bekend dat een speler van AZ twee wedstrijden geschorst was omdat hij gegokt had op wedstrijden van betaald voetbal.

Het zou in totaal gaan over zeventien duels, zowel in de Nederlandse Eredivisie als in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse.

Volgens verschillende Nederlandse kranten gaat het om de 29-jarige Jordy Clasie, ex-speler van onder andere Club Brugge. Hij verklaarde dat het zijn buurjongen was die de weddenschappen heeft geplaatst, zo schrijft De Telegraaf.

Volgens de Nederlandse beroepscommissie heeft Clasie de weddenschappen in zijn eigen naam afgesloten. Met de schorsing is de zaak voor de Nederlandse voetbalbond als AZ afgesloten.