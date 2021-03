Seizoen van Koshi bij Cercle Brugge zit erop

Andi Koshi zal dit seizoen niet meer in actie komen bij Cercle Brugge. Hij werd geopereerd en is out voor de rest van de competitie.

Andi Koshi was al een tijdje op de sukkel met de knie. Net als Thibo Somers onderging hij een operatie aan de meniscus. Daardoor is hij zeker zes tot acht weken out en zit het seizoen erop voor hem. Andi Koshi verlengde eind december nog zijn overeenkomst bij Cercle Brugge. De 19-jarige speler tekende een contract tot juni 2022 bij groenzwart. Daarin zat ook een optie voor een bijkomend seizoen. In 2018 kwam Koshi over van PSV. Daarvoor was hij aan de slag bij de jeugd van Beerschot en Anderlecht.