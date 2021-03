Aandeelhouder verklapt nakend akkoord over kapitaalinjectie: "Het is tijd dat we de discussie over de financiële problemen van Anderlecht afsluiten"

Peter Verbeke wacht op geld om het RSC Anderlecht van volgend seizoen vorm te geven. Alles hangt af van een kapitaalinjectie van de aandeelhouders. Michael Verschueren verklapt dat er goed nieuws zit aan te komen.

Vooral nu RSC Anderlecht allesbehalve zeker is van een Europees ticket voor volgend seizoen is de kapitaalinjectie van levensbelang. De Belgische recordkampioen kijkt tegen een schuldenberg van meer dan honderd miljoen euro aan. De aandeelhouders lijken van plan om daar zo’n zeventig miljoen euro van aan te zuiveren.

Enig probleem: het dossier ligt al maanden op tafel, maar een akkoord is er vooralsnog niet gevonden. “Het is tijd dat we de discussie over de financiële problemen van Anderlecht afsluiten”, aldus de voormalige sportief directeur in Humo. “Neem het van mij aan dat de kleine én grote aandeelhouders een prima akkoord zullen sluiten. Ik ken enkel nog niet zeggen wanneer.”