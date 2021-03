Corona-uitbraak bij Sporting Charleroi breidt verder uit

De corona-uitbraak bij Sporting Charleroi wordt alsmaar groter. Na de nieuwe testronde van maandag blijken 6 spelers, 5 stafleden en 1 directielid besmet met het coronavirus.

Sporting Charleroi heeft op zijn website zelf gemeld dat er binnen de club maar liefst 12 gevallen van besmetting met het coronavirus zijn.

Het gaat om Amine Benchaib, Saido Berahino, Joris Kayembe, Kaveh Rezaei, Lukasz Teodorczyk en Ognjen Vranjes bij de spelers. Karim Belhocine, Frank Defays, Samba Diawara, David Dalmut en Damien Januel van de staff.

Ook Pierre-Yves Hendrickx van de directie is besmet. Iedereen is in quarantaine geplaatst.