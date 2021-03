Bedenker van idee om beloften in 1B te zetten: "Veel landen zijn jaloers op onze jeugdopleiding, maar nu regeert eigenbelang"

Chris Van Puyvelde stond aan de wieg van het idee om beloften van de topclubs in 1B te laten spelen. Na de discussie van de voorbije dagen ziet hij ook dat het eigenbelang nog steeds primeert.

Het idee van acht beloftenteams in 1B fnuikte het oorspronkelijk plan om er vier in te plaatsen. Een gemiste kans voor Van Puyvelde. “Veel landen zijn jaloers op de opleiding dat we in België hebben, ze zien hoe jongens als Tielemans en Dendoncker het goed doen. De introductie van beloften in echte competities zou niet alleen een bevestiging zijn van ons opleidingsmodel, het zou ook een boost geven aan de jeugdlicenties", zegt hij in HLN.

"Een goeie doorstroming van de jeugd komt ook de nationale ploeg ten goede. In het debat dat nu in België gevoerd wordt, redeneren velen vanuit het eigenbelang. Ik kijk naar het algemeen belang van het opleidingsland dat België is."