Officieel: KRC Genk verlengt contract van 19-jarig jeugdproduct tot 2024

KRC Genk maakt werk van de toekomst. Afgelopen weekend zaten er heel wat jonge snaken op de bank tijdens de cruciale halve finale tegen Anderlecht. Ondertussen heeft de club ook het contract van de 19-jarige Matisse Didden opengebroken.

Het jeugdproduct mocht in de competitiewedstrijd tegen Cercle Brugge al eens plaatsnemen op de Limburgse bank, amper een week later deed hij dat ook in het Lotto Park. Deze prestaties zijn ook de technische staf en het bestuur niet ontgaan.

Matisse Didden tekende in 2019 zijn eerste profcontract, maar krijgt daar nu een stevige verlenging bovenop. De overeenkomst wordt met maar liefst twee seizoenen verlengd tot de zomer van 2024. KRC Genk lijkt alvast het nodige vertrouwen te hebben in de eigen jeugdopleiding.