Standard moet afscheid nemen van voormalig bekerwinnaar en landskampioen Erhan Önal

Standard zit in een moeilijke periode. Het zit dan wel in de finale van de Croky Cup, maar ze hebben de nodige moeite om een plaats in de top acht en de daarbij horende play-offs te veroveren. Daarnaast heeft het nu ook naast het veld slecht nieuws vernomen.

Zo hebben ze woensdag afscheid moeten nemen van Erhan Önal. De voormalige verdediger speelde tussen 1978 en 1983 in Luik en won in 1981 de Beker van België en een jaar later kroonde hij zich met Standard tot landskampioen. De Turkse international overleed op amper 63-jarige leeftijd. ✨ R.I.P. Erhan Önal 🇹🇷



Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de notre ancien défenseur ➡ https://t.co/ArBYpgxSsl 🔴⚪



We willen ons medeleven betuigen aan de familie en naasten van onze ex-verdediger ➡ https://t.co/99CayhUX0C 🔴⚪#RSCL pic.twitter.com/zmyGX0WJ6g — Standard de Liège (@Standard_RSCL) March 17, 2021