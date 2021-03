Analyse Geen Belgen meer in kwartfinales Europa League, maar wel een 'geweldige zaak' voor Belgische clubs

Er wordt vaak gesproken over de Belgische coëfficiënt en over hoe belangrijk die is voor de Europese plaatsen. De laatste Belgische ploegen werden in de zestiende finales uitgeschakeld en dus was het afwachten wat de concurrenten zouden doen.

Zoals geweten is de Europese coëfficiënt van belang met oog op de Europese plaatsen voor de volgende seizoenen. Zeker met de nakende hervormingen van het Europees voetbal is het van levensbelang dat we zo hoog mogelijk blijven staan. Na vorig seizoen stonden we achtste, ondertussen zijn we die plaats kwijtgeraakt aan Nederland. Voor onze Belgische ploegen was het na de vorige ronde over en sluiten, na de nederlagen tegen Rangers en Kiev. En dus was het afwachten hoe die teams het zouden doen. Gelukkig voor de Belgen zijn zowel Rangers, als Kiev als Shakhtar Donetsk uitgeschakeld. Daardoor blijven we zeker op plek 9 in de eindafrekening van dit seizoen. Engeland (5), Spanje (3), Italië (1), Duitsland (2), Frankrijk (1), Portugal (1) en Nederland (1) hebben nog vertegenwoordigers, maar zitten ook in de top-7 van de ranking. Tsjechië (17e, Slavia Praag) en Kroatië (18e, Dinamo Zagreb) staan op veel te grote afstand om de Belgen nog af te troeven. Naar volgend seizoen toe verliezen we wel het topjaar van vijf jaar geleden en beginnen we dus op plek 12 aan de nieuwe jaargang. Aan de ploegen volgend seizoen dus om opnieuw een zo goed mogelijke uitgangspositie te verwerven met oog op de volgende jaren. De punten zien er momenteel als volgt uit: 9. België 36.500

10. Oostenrijk 35.825

11. Schotland 33.375

12. Oekraïne 33.100

13. Turkije 30.100 En voor volgend jaar: 8. Rusland 29.182

9. Schotland 29.000

10. Oostenrijk 28.450

11. Oekraïne 27.600

12. België 24.000

13. Servië 23.875