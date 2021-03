Mbokani doodeerlijk en dankbaar: "Dankzij hen ben ik de Mbokani geworden die ik nu ben"

Dieumerci Mbokani is ervan overtuigd dat zijn verhaal bij Antwerp nog niet geschreven is, ook al werd er nog niet gesproken over een contractverlenging.

Mbokani, daar zit bijlange nog geen afscheid in het verschiet. “Maar nee. Ik voel me weer honderd procent. Ik kan nog járen mee”, zegt hij aan HLN. “Tot mijn 40ste? Ik zou dat leuk vinden, ja."

Over een nieuw contract bij Royal Antwerp FC is nog geen uitsluitsel. “We hebben nog niet gesproken. Maar ik ben niet de enige, verneem ik. We zien wel na de play-offs, maar ik heb niet het gevoel dat mijn verhaal hier al gedaan is. Wat heb ik hier in België nog te bewijzen? Niks. Ik maak me niet druk. Elke ploeg mag met mij praten, ik sta voor alles open."

Mbokani wil na zijn actieve carrière graag in het voetbal blijven, maar in welke rol dat is, dat weet hij niet. “Ik heb veel ideeën… Geen trainer. Zeg nooit nooit, maar ik denk het niet, nee.”

Anderlecht mag in ieder geval wel altijd bellen, als assistent bijvoorbeeld. "Dan zeg ik ja. Natuurlijk. Waarom niet? Niet per se om Kompany, maar omdat ik hou van Anderlecht. Anderlecht was mijn eerste club in Europa, ik voelde me er altijd thuis. En ik woon nog steeds in Brussel. Mocht ik op een dag mijn carrière kunnen afsluiten bij Anderlecht... 't Zou mooi zijn. Dankzij hen ben ik de Mbokani geworden die ik nu ben."