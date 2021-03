Jonge doelman heeft clubs voor het uitkiezen: "Aanbieding van Ajax maar ook van Belgische topclub"

De 21-jarige doelman Maduka Okoye scheert hoge toppen in Nederland. Nu staat hij nog tussen de palen bij Sparta Rotterdam maar verschillende clubs zouden hun oor al te luister hebben gelegd bij de Rotterdammers.

De doelman zelf bevestigde bij Transfermarkt dat er interesse was van topclub Ajax om hem over te nemen. Voorlopig is Okoye volgens diezelfde website nog 750.000 euro waard maar die marktwaarde zal dan wellicht snel stijgen.

"Het is allemaal heel snel gegaan, maar het klopt dat Ajax naar Sparta gebeld heeft. Ze hebben mijn makelaar niet gecontacteerd maar ik ben er zeker van dat ik het zou horen van de club als de interesse concreet is", klinkt het bij Okoye.

De doelman heeft op zijn jonge leeftijd al 5 caps bij de Nigeriaanse nationale ploeg behaald en wordt dan ook internationaal gevolgd. "De pers weet het nu van Ajax maar er zijn ook grote Engelse en Italiaanse ploegen geïnteresseerd. En ook een topclub uit België heeft mijn makelaar gecontacteerd", vertelt hij.

Bij Ajax kunnen ze een doelman gebruiken nu Onana geschorst is en de 38-jarige Stekelenburg zijn vervanger is. In België lijkt Club Brugge goed te zitten met de huidige doelman, net als Racing Genk en Standard. Als Van Crombrugge fit is, staat hij ook niet meteen ter discussie bij Anderlecht. Misschien gaat het dan wel over Antwerp?