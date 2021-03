"Lamkel Zé zal zondag wel zijn 1ste hattrick voor Antwerp maken!" een vooruitblik met een Antwerp-fan

Zondag staat Club Brugge - Antwerp op het programma tijd om even vooruit te blikken met Kris en Chris. Kris is een Brugge-fan die woont in Antwerpen en Chris een Antwerp-fan die in Oostende woont. In deel twee blikken we vooruit met Chris naar zijn Antwerp.

Nu is het aan de beurt aan Chris. Een West-Vlaming die voor Antwerp supportert en in Oostende woont.

Hoe komt het dat een West-Vlaming supporter is van Antwerp? "Dat is een lang en een kort verhaal tegelijkertijd feitelijk. Ik studeerde eind jaren 80 aan de Universiteit van Antwerpen en één van mijn kot genoten had tickets voor een wedstrijd. Ik was wel geïnteresseerd in voetbal maar niet dat ik supporter was van een club. Het (toen al) verouderde stadion binnenkomen, de mensen, het lawaai, de sfeer,... ik was direct verkocht. Ik ben dat seizoen zelfs een paar weekends niet naar huis gegaan omdat ik anders een wedstrijd zou missen (lachend)."



Is de wedstrijd een gesprekonderwerp op het werk?

Ja en nee want er zijn wel wat voetbalfans op het werk maar er zijn mensen uit Antwerpen, Gent, Brussel, West-Vlaanderen,... Dus veel supporters van verschillende clubs. Dan mis je toch wel de maandagmorgen aan het koffiemachine nu dat je moet thuiswerken. Met de bekerfinale leefde het wel meer. Dan wou iedereen dat Antwerp won en dit werd ook wel duidelijk gemaakt aan de Club Brugge fans op het werk"



Wie wint er zondag en wat voor een match verwacht je?

Club Brugge speelt thuis en is op papier de betere ploeg. Dat is perfect want wij (Antwerp) zijn op ons best als underdog. Laat Brugge maar het spel maken en zoeken naar openingen in onze defensie. Een paar snelle ballen naar voor en Lamkel Zé zal wel zijn 1ste hatrick van het seizoen maken (lachend). Nee, we zullen wel zien. Ik hoop dat we winnen maar met een punt ben ik ook tevreden. Nog even over Lamkel Zé. Het is, zoals ze in Antwerpen zeggen, 'ne paljas' maar het is wel onze paljas. Ik hoop dat hij het nog heel goed doet dit seizoen. Hoe beter hij het doet hoe sneller we hem kunnen verkopen."



Is dit Club Brugge te sterk voor de Belgische competitie?

"Zij vinden misschien van wel maar ik vind van niet. Ze hebben zo een voorsprong omdat de rest het niet goed doet. Club Brugge heeft zijn kern voor het grootste deel kunnen behouden en zich nog versterken. Terwijl Antwerp, Racing Genk, Standard Luik en Anderlecht aan het bouwen of terug aan het bouwen zijn. Het is ook een raar jaar zo zonder supporters. Het is niet dat ze ineens zo indrukwekkend waren Europees. Ze zijn de beste in België maar dat is vooral de schuld van de rest niet alleen hun verdienste."



Zou in een BeNeliga Antwerp voor de prijzen spelen?

"Bedoel je de BeNEEliga? ik ben er geen voorstander van. Het is weer zo een idee dat ontstaan is uit een drang naar meer geld. Al valt dat nog te bekijken. We moeten eerlijk zijn we gaan nooit concurreren met ploegen uit de grote competities. Laat ons het dan anders aanpakken. Gewoon een nationale competitie, beperk het aantal buitenlanders en geef jonge Belgen meer kansen om speelminuten te maken. Op termijn gaat het niveau omhoog maar ook de verbinding tussen de ploeg, club en supporters omdat er meer lokale jongens spelen.