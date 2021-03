Ole Gunnar Solskjaer kan eindelijk opnieuw rekenen op Paul Pogba en ook deze twee sterren hoopt hij te kunnen recupereren voor dit weekend

Manchester United heeft zich donderdag weten te plaatsen voor de kwartfinales van de Europa League en zondag staat opnieuw een bekerwedstrijd op het programma voor de Engelse topclub, want dan nemen ze het in de kwartfinales van de FA Cup op tegen Leicester City.

Donderdag was Paul Pogba na enkele weken afwezigheid opnieuw van de partij en hij was meteen enorm belangrijk met een doelpunt. De Fransman zal ook dit weeken minuten krijgen in de FA Cup, maar daarnaast hoopt manager Ole Gunnar Solskjaer ook twee andere spelers te recupereren.

Zo is Edinson Cavani al enkele weken geblesseerd en Anthony Martial viel uit in de terugwedstrijd tegen Real Sociedad in de Europa League. Toch legt de Noor op de officiële website van Manchester United uit dat ook beide spitsen klaar lijken te geraken voor de belangrijke bekerconfrontatie met Leicester City.